इंटरनेशनल नर्स डे पर विराट कोहली समेत सचिन ने ट्वीट कर किया सलाम, बोले- निस्वार्थ सेवा के लिए धन्यवाद..

गौरतलब है कि इस समय पूरी दुनिया में कोरोनावायरस का कहर बढ़ता जा रहा है. ऐसे में भारत को इस मुश्किल समय से बाहर निकालने में देश के नर्स और मेडिकल स्टाफ की भूमिका काफी अहम है. भारत के स्टार क्रिकेटरों ने इंटरनेशनल नर्स डे के मौके नर्स लोगों की भूमिका को याद कर उन्हें सलाम करने का काम किया है. सचिन ने अपने ट्विटर पर प्रोफाइल फोटो भी नर्स लोगों की सम्मान में बदल लिया है.

It's a day to celebrate & thank all the Nurses across the world who've been providing care & attention to those unwell & in need.

They're the silent guardians who make invaluable contributions to the health & safety of people while risking their own lives.#InternationalNursesDaypic.twitter.com/rkMaUmwtkn