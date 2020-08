IPL 2020: तेंदुलकर, कोहली, डिविलियर्स और संगकारा द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड, जिसका टूटना नामुमकिन है

IPL 2020 in UAE: आईपीएल 2020 का आगाज सितंबर में होने वाला है. फैन्स आईपीएल का बेसर्बी से इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि इस बार आईपीएल का 13वां सीजन खेला जाएगा. कोरोनावायरस के कारण आईपीएल यूएई में खेला जाना है. भले ही आईपीएल में यूएई में होगा लेकिन क्रिकेट का रोमांच यकीनन चरम पर होगा. हर बार की तरह इस बार भी आईपीएल के दौरान कई रिकॉर्ड बनेंगे और टूटेगें. लेकिन आपीएल में कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड बने है जिसका टूटना मुश्किल है. सबसे पहले जानते हैं आईपीएल में महान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के द्वारा बनाए गए अनोखे रिकॉर्ड्स के बारे में. आईपीएल के इतिहास (IPL History) में ऐसा केवल 2 मौके आए हैं जब भारतीय खिलाड़ी को मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर (Most Valuable Player) के खिताब से नवाजा गया. मुंबई इंडियंस (Mumbai Indian) की ओर से खेलने वाले तेंदुलकर को यह अवार्ड 2010 में मिला था जब उन्होंने पूरे सीजन में 618 रन बनाए थे.

Who would have believed that Sachin Tendulkar and Ricky Pointing can play for 1 Team



Mumbai Indians Made this Happen in 2013 when both the Best of their time Opened for MI in IPL