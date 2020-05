खाली स्टेडियम में मैच कराने को लेकर विराट कोहली ने दिया ऐसा रिएक्शन, बोले- वह जादुई अहसास खत्म हो जाएगा.. Video

उन्होंने स्वीकार किया कि शुरूआती दिनों में मौजूदा स्थिति से निपटना आसान नहीं था. उन्होंने कहा ,‘‘ शुरू में यह कठिन था लेकिन चीजों को दूसरे नजरिये से देखने लगो और समय के साथ साथ आपको पता चलता है कि यह आपके काबू में नहीं है. कोहली ने कहा ,‘‘आप ऐसे में अपनी मानसिक स्थिति पर ही नियंत्रण कर सकते हैं. अच्छी बात यही है कि मैं अभ्यास कर पा रहा हूं. वह हालांकि मेरे लिये पहले भी समस्या नहीं थी.मैं फिट हूं और अभ्यास कर रहा हूं.

इसके अलावा कोहली ने खाली स्टेडियम में मैच कराए जाने पर अपनी राय दी और कहा कि यदि ऐसा होगा तो यकीनन दर्शकों के बिना स्टेडियम में रोमांच और उस जादुई अहसास की कमी खलेगी जिसकी हमें आदत है. क्रिकेट मैचों का मदा किरकिरा हो जाएगा. कोहली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोरोनावायरस के बाद कुछ समय तक क्रिकेट खेली स्टेडियम में खेले जाएं.

