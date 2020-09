यूपी में महिला से गैंगरेप और मौत मामले में आया विराट कोहली का रिएक्शन, कहा - यह अमानवीय और...

उत्तर प्रदेश के हाथरस (Hathras) में गैंगरेप पीड़िता की दिल्ली में मौत हो गई है. इस मामले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और साथ ही घटना को अमानवीय करार दिया है. बता दें कि 2 हफ्ते पहले यूपी के हाथरस में 20 साल की महिला रेप और प्रताड़ना का शिकार हो गई थीं. कोहली ने हाथरस (Hathras Gang Rape) की घटना को लेकर ट्वीट किया. विराट कोहली (Virat KOhli) ने इस अमानवीय घटना पर अपना रिएक्शन देते हुए न्याय की मांग कर दी है. कोहली ने अपने ट्वीट में लिखा, 'हाथरस में जो हुआ वह अमानवीय है और क्रूरता से परे है. आशा है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को सजा मिलेगी और न्याय मिलेगा.' विराट कोहली का यह ट्वीट खूब वायरल भी हो रहा है.

What happened in #Hathras is inhumane and goes beyond cruelty. Hope the culprits of this heinous crime will be brought to justice. #JusticeForManishaValmiki