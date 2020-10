विराट कोहली ने डिविलियर्स के साथ शेयर की तस्वीर, बोले- खेल में सबसे खास बात दोस्ती और आपसी सम्मान है...

एबी और कोहली ने आईपीएल में साथ में बल्लेबाजी कर कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किया है, दोनों के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रनों की पार्टनरशिप करने का रिकॉ़र्ड है, साल 2016 के आईपीएल में डिविलियर्स और कोहली ने आरसीबी की ओर से खेलते हुए दूसरे विकेट के लिए 229 रनों की साझेदारी की थी जो आजतक एक रिकॉर्ड है.

The most special thing about sport is the friendship and mutual respect you share with your teammates along your journey.

Sport is beautiful ???? pic.twitter.com/vSBudnEUCA