कोहली ने हरभजन सिंह के बर्थडे पर यूं किया विश, 'किक सुधार करलो पाजी..'

गौतलब है कि हरभजन ने साल 1998 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. अपने टेस्ट करियर में भज्जी के नाम 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट लिए थे. वनडे में भज्जी के नाम 236 मैचों में कुल 269 विकेट दर्ज है. भज्जी आईपीएल (IPL) में चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से खेलते हैं. चेन्नई की टीम में शामिल होने से पहले भज्जी मुंबई इंडियंस की ओर से खेल चुके हैं

Happy Birthday @harbhajan_singh !

One of the greatest match-winners & an amazing human being. Memories made with you are unforgettable & heartwarming

Thank you for always being there for me, and everything you have given to cricket. Keep inspiring the young generation! pic.twitter.com/mK24obq6Os