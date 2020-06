विराट कोहली ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड के साथ मेरे साथ गाली-गलौज की, इंग्लिश क्रिकेटर का खुलासा

इंग्लैंड के क्रिकेटर निक कॉम्पटन ने (#NickCompton) ने भारतीय कप्तान विराट कोहली (#ViratKohli) को लेकर बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है. कॉम्पटन ने दावा किया है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली (#ViratKohli) ने उनके साथ गाली-गलौज की थी. कॉम्पटन ने मैदान पर कोहली के साथ भारतीय टीम के साल 2014 में इंग्लैंड दौरे में मैदान पर चलने वाले शब्दवाण का जिक्र किया. एक क्रिकेट पोडकास्ट के सात बातचीत में कॉम्पटन ने कहा कि सीरीज के दौरान विराट कोहली ने मुझे पक्का तौर पर कुछ शब्द कहे थे. दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज और फिलहाल 36 साल के निक कॉम्पटन ने इंग्लैंड के लिए 28.70 के औसत से 775 रन बनाए.

Nick Compton said that he got a few words from Virat Kohli during the 2012 series. He bumped into Kohli's ex-girlfriend before the series when he was gone out for an evening with KP & Yuvi

He just chatted with her and He don't think Virat Kohli was very happy with that