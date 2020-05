विराट कोहली ने Live चैट में बनाई झूठी कहानी तो अनुष्का शर्मा का आया रिएक्शन, बोलीं- झूठा.. Video

भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ((Virat Kohli)) के साथ ने विराट कोहली (Virat Kohli) ने इंस्टाग्राम पर लाइव बातचीत की. इस दौरान दोनों ने अपने पुराने दिनों को याद किया और कहा कि कैसे दिल्ली में अपने शुरूआत के दिनों में मजे करते थे. लाइव चैट के दौरान छेत्री ने विराट से वाइफ अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) को लेकर भी बात की. छेत्री ने विराट से अनुष्का को लेकर एक बात शेयर की और कहा कि जब आप लंदन में अपनी वाइफ अनुष्का की फिल्म की शूटिंग देखने पहुंचे थे तो आपने पूरा शूट नहीं देखा था बल्कि 5 मिनट के बाद ही आप सोने चले गए थे. छेत्री ने कहा कि एक तरफ जहां अनुष्का आपको सपोर्ट करती हैं और पूरा टेस्ट मैच देखती हैं तो वहीं आप उनकी शूटिंग नहीं देख पाए. इसपर विराट ने अपनी बात बताई और कहा कि, जेट लेग की परेशानी के कारण उन्हें नींद आ रही थी. जब कोहली अपनी सफाई इस बारे में दे रहे थे तभी अनुष्का की आवाज आती है और वो कोहली को झूठा कहती हैं. अनुष्का के इस बात को सुनकर छेत्री अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं और ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं.

