Virat Kohli ने टी20 में नए नियम लाने को कहा तो केएल राहुल ने यूं दिया अपना रिएक्शन

IPL 2020: विराट कोहली और केएल राहुल ने किया Live चैट, चहल ने KXIP के कप्तान को यूं किया ट्रोल

भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘ हमने देखा है कि आईपीएल और दूसरे बड़े टी20 टूर्नामेंटों में भी ये चीजें काफी मायने रखती है. राहुल ने भी कोहली के बयान का समर्थन करते हुए कहा, ‘‘ अगर ऐसा नियम आता है, तो यह बहुत अच्छा है. आप एक टीम को दो रिव्यू दे सकते हैं और कह सकते हैं कि आप इसका उपयोग किसी भी निर्णय के खिलाफ कर सकते हैं. किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान (KXIP Captain) ने यह भी कहा ‘‘अगर कोई बल्लेबाज 100 मीटर से बड़ा छक्का लगाता है तो उसे अतिरिक्त रन दिये जाने चाहिये.

"I will ask IPL to Ban you and AB in IPL" - KL Rahul pic.twitter.com/KAfVr3rHZ8