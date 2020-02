खास बातें ट्वीट करके व‍िराट कोहली ने दी प्रत‍िक्र‍िया पूछा-क्‍या आपको क‍िसी मदद की जरूरत है RCB ने अकाउंट्स से प्रोफाइल फोटो और नाम हटाया

Virat Kohli: इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी RCB टीम का नेतृत्‍व करने वाले व‍िराट कोहली (Virat Kohli) ने फ्रेंचाइजी के व‍िभ‍िन्‍न सोशल मीड‍िया अकाउंट से प्रोफाइल फोटो और पोस्‍ट हटाने को लेकर नाराजगी के साथ-साथ हैरानी जताई है. इस समय न्‍यूजीलैंड के दौरे में भारतीय टीम का नेतृत्‍व कर रहे व‍िराट ने कहा क‍ि सोशल मीड‍िया अकाउंट से पोस्‍ट हटा द‍िए गए और कप्‍तान होने के बावजूद उन्‍होंने इस बारे में जानकारी भी नहीं दी गई. व‍िराट ने अपने ट्वीट में ल‍िखा, 'पोस्‍ट गायब हो गए और कप्‍तान को इस बारे में जानकारी भी नहीं दी गई. @rcbtweets मुझे बताएं क्‍या आपको क‍िसी मदद की जरूरत है.'

Posts disappear and the captain isn't informed. @rcbtweets, let me know if you need any help. — Virat Kohli (@imVkohli) February 13, 2020

गौरतलब है क‍ि IPL की फ्रेंचाइजी RCB ने अपने सोशल मीडिया के कई अकाउंट्स से प्रोफाइल फोटो और नाम हटा लिया है. विराट कोहली की कप्तानी वाली बेंगलोर की टीम ने अपने आधिकारिक ट्व‍िटर हैंडल का नाम बदल दिया है. डिस्प्ले पिक्चर और कवर फोटो को भी हटा दिया गया है और नाम बदल कर केवल 'रॉयल चैलेंजर्स' कर दिया. यही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर किया गया है. आरसीबी की टीम में वैसे तो कई स्‍टार ख‍िलाड़ी रहे हैं लेक‍िन अब तक व‍िराट कोहली की टीम का टूर्नामेंट में प्रदर्शन न‍िराशाजनक ही रहा है. आईपीएल में अब तक आरसीबी कभी चैंप‍ियन नहीं बनी है.. ऐसे में क्र‍िकेटप्रेम‍ियों के बीच आरसीबी को आलोचना का श‍िकार भी होना पड़ा है.

Folks at @rcbtweets, what's happened to our social media accounts? Hope it's just a strategy break. — AB de Villiers (@ABdeVilliers17) February 12, 2020

Hey @RCBTweets are you all ok.....am starting to get a bit worried what happened to our profile pictures???

.#RCB#rcb — Mike Hesson (@CoachHesson) February 12, 2020

आरसीबी की टीम के प्रमुख सदस्‍य रहे दक्ष‍िण अफ्रीका के धाकड़ प्‍लेयर एबी ड‍िव‍िल‍ियर्स ने भी इसे लेकर हैरानी जताई. उन्‍होंने अपने ट्वीट में ल‍िखा, 'आरसीबी हमारे सोशल मीड‍िया अकाउंट को क्‍या हुआ है..' आरसीबी ने यह कदम बेंगलुरू स्‍थ‍ित फ्रेंचाइजी की ओर से वर्ष 2020 के ल‍िए नई टाइटल स्‍पांसर डील साइन क‍िए जाने के एक द‍िन बाद उठाया है. इससे न सिर्फ उसके प्रशंसक बल्कि लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal)भी हैरान हैं. न्यूजीलैंड दौरे से लौट रहे चहल ने ट्वीट कर लिखा, "अरे आरसीबी, ये क्या गुगली है? आपकी प्रोफाइल फोटो और इंस्टाग्राम पोस्ट कहां गई?" गौरतलब है क‍ि विराट कोहली की कप्तानी वाली बेंगलोर की टीम ने अपने आधिकारिक ट्व‍िटर हैंडल का नाम बदल दिया है जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया. इससे पहले टीम के प्रमुख सदस्‍य और लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal)में भी प्रोफाइल फोटो और पोस्‍ट हटाने को लेकर आश्‍चर्य व्‍यक्‍त क‍िया था. न्यूजीलैंड दौरे से लौट रहे चहल ने ट्वीट कर लिखा था, "अरे आरसीबी, ये क्या गुगली है? आपकी प्रोफाइल फोटो और इंस्टाग्राम पोस्ट कहां गई?"

