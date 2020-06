Sushant Singh Rajput के निधन पर विराट कोहली ने किया ट्वीट, लिखा- 'सहन नहीं कर पा रहा.."

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह के निधम पर शोक जताते हुए ट्वीट किया है. कोहली ने कहा कि सुशांत का चला जाना सहन नहीं किया जा रहा है. उसकी आत्मा को शांती मिले. भगवान सुशांत के परिवार वालों और दोस्तों को इससे लड़ने की शक्ति दे. बता दें कि सुशांत ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. यह खबर मिलते ही क्रिकेटर्स अपना रिएक्शन ट्वीट के माध्यम से दे रहे हैं.

Shocked to hear about Sushant Singh Rajput. This is so difficult to process. May his soul RIP and may god give all the strength to his family and friends