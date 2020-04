भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इरफान खान के निधन पर जताया शोक, बोले- उनकी एक्टिंग दिल में उतर जाती थी- Tweet Viral

बता दें कि इरफान खान के निधन पर बॉलीवुड सितारों के साथ-साथ दिग्गज नेताओं और राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है. बता दें कि साल 2018 में इरफान खान को पता चला था कि वह न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित हैं. इस बीमारी के इलाज के लिए इरफान खान लंदन भी गए थे और करीब साल भर इलाज कराने के बाद वह वापस भारत लौटे थे.

Sad to hear the news of #IrrfanKhan passing away. He was one of my favorites & I've watched almost all his films, the last one being Angrezi Medium. Acting came so effortlessly to him, he was just terrific.

May his soul Rest In Peace. ????????

Condolences to his loved ones. pic.twitter.com/gaLHCTSbUh