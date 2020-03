कोरोना वायरस के कहर के बीच विराट कोहली ने देश के लोगों से की यह अपील...

Coronavirus Pandemic: कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण भारत सहित पूरी दुनिया में खौफ की स्थिति है. देश को कोरोना वायरस के मामलों में आई कुछ तेजी से बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गुरुवार को देश को संबोधित किया. अपने संबोधन में पीएम ने देश के लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करने और वायरस के संक्रमण से बचने के लिए तमाम सावधानी बरतने की सलाह दी है. पीएम मोदी ने रविवार, 22 मार्च को 'जनता कर्फ्यू' का ऐलान करते हुए लोगों से इस दिन सुबह सात से रात 9 बजे तक आत्‍मअनुशासन दिखाते हुए बाहर नहीं निकलने की अपील की है. टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी लोगों ने पीएम की ओर से कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनाए जा रहे सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील लोगों से की है.

Be alert, attentive and aware to combat the threat posed by the Covid 19. We, as responsible citizens, need to adhere to the norms put in place for our safety as announced by our Honourable Prime Minister Shri @NarendraModi ji. #IndiaFightsCorona

टीम इंडिया के कप्‍तान कोहली ने इस मामले में एक ट्वीट किया. उन्‍होंने लिखा, 'कोविड 19 की चुनौती का सामना करने के लिए सजग और सावधान रहे.हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से सुरक्षा के लिए जो उपाय किए जा रहे है, देश के जिम्‍मेदार नागरिक के तौर पर उसका पालना करने की जरूरत है.' कोहली ने अपने संदेश में उन मेडिकल प्रोफेशनल्‍स का खासतौर पर जिक्र किया जो कोरोना वायरस के खिलाफ विश्‍वव्‍यापी जंग में पूरे प्रयासों के साथ जुटे हुए हैं.

Also, special mention to all the medical professionals in the country and around the globe for all the efforts being put in to fight the #CoronaVirus. Let's support them by taking care of ourself and everybody around us by maintaining good personal hygeine. #IndiaFightsCorona