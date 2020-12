विराट कोहली को ICC ने दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना

Aus vs Ind: बतौर कप्तान रहाणे ने जीता दिल, अंपायर के नॉट आउट देने के बाद अपने दम पर लिया रिव्यू और करवाया OUT

The incredible Virat Kohli wins the Sir Garfield Sobers Award for ICC Male Cricketer of the Decade



???? Most runs in the #ICCAwards period: 20,396

Most hundreds: 66

Most fifties: 94

Highest average among players with 70+ innings: 56.97

2011 @cricketworldcup champion pic.twitter.com/lw0wTNlzGi — ICC (@ICC) December 28, 2020

???????? MS DHONI wins the ICC Spirit of Cricket Award of the Decade



The former India captain was chosen by fans unanimously for his gesture of calling back England batsman Ian Bell after a bizarre run out in the Nottingham Test in 2011.#ICCAwards | #SpiritOfCricketpic.twitter.com/3eCpyyBXwu — ICC (@ICC) December 28, 2020

???????? STEVE SMITH is the ICC Men's Test Cricketer of the Decade



???? 7040 Test runs in the #ICCAwards period

65.79 average Highest in top 50

26 hundreds, 28 fifties



Unique, relentless and unbelievably consistent pic.twitter.com/UlXvHaFbDz — ICC (@ICC) December 28, 2020

कोहली (Virat Kohli) के अलावा धोनी (MS Dhoni) को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ़ द डिकेड (ICC Spirit of Cricket Award of the Decade) के खिताब से आईसीसी ने नवाजा. धोनी के द्वारा साल 2011 में इंग्लैंड दौरे पर किए गए एक ऐसा काम किया था जिसकी चर्चा आज आईसीसी ने भी की है. दरअसल 2011 में ट्रेंटब्रिज मैदान पर खेले गए टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड बल्लेबाज इयान बेल रन आउट हो गए थे. हालांकि बेल कन्फ्यूजन के कारण रन आउट हुए. इसके बाद धोनी ने खेल भावना दिखाई और बेल को फिर से बल्लेबाजी के लिए बुलाया था. जिस समय इयान बेल रन आउट हुए थे उस समय उनका स्कोर 137 रन था.

ELLYSE PERRY is the ICC Women's T20I Cricketer of the Decade



1155 runs at 30.39 in the #ICCAwards period

89 wickets at 20.64

ICC @T20WorldCup champion in 2012, 2014, 2018 and 2020



What a superstar! pic.twitter.com/V9ZRrPfZjK — ICC (@ICC) December 28, 2020

वहीं, स्टीव स्मिथ पिछले दस सालों में 65.79 की औसत से टेस्ट क्रिकेट में 7040 रन बनाए, उन्हें आईसीसी ने दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी चुना है. महिला क्रिकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर एलिस पैरी को दशक की बेस्ट महिला खिलाड़ी के अवॉर्ड से नवाजा गया है. उन्हें दशक की बेस्ट महिला टी-20 और वनडे खिलाड़ी आईसीसी (ICC) ने चुना है.

