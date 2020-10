पूर्व भारतीय स्पिनर और कोच कुंबले को Virat Kohli ने किया बर्थडे विश, बोले- अनिल भाई...'

Happy Birthday Anil Kumble:भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले (Anil Kumble) का आज बर्थडे है. कुंबले के बर्थडे पर क्रिकेटर उन्हें अपनी ओर से जन्मदिन विश कर रहे हैं. कुंबले के बर्थडे पर पूर्व क्रिकेटर से लेकर वर्तमान क्रिकेटरों ने उन्हें बर्थडे विश किया है, लेकिन क्रिकेटरो के विश करने के कतार में एक ऐसा नाम भी रहा, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने पूर्व स्पिनर औऱ पूर्व भारतीय कोच अनिल कुंबले को बर्थडे पर विश किया है. कोहली ने ट्वीट कर पूर्व कोच को बर्थडे की बधाई दी है. कोहली ने अपने ट्वीट में लिखा, 'बर्थडे की शुभकामनाएं, अनिल भाई, आपका दिन शुभ हो.' कोहली का यह ट्वीट खुब वायरल हो रहा है. फैन्स कोहली के इस ट्वीट पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.

Wish you a very happy birthday Anil Bhai @anilkumble1074. Have a great day.