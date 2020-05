कोच रवि शास्त्री को बर्थडे पर क्रिकेटरों ने यूं किया विश, कोहली ने कहा, आप बहादुर हो..

भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) आज अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं. रवि शास्त्री का जन्म 27 मई 1962 को मुंबई में हुआ था. शास्त्री ने अपने करियर में 80 टेस्ट के साथ-साथ 150 वनडे मैच खेले हैं. टेस्ट में शास्त्री के नाम 3830 रन हैं जिसमें 11 शतक और 12 अर्धशतक है तो वहीं, वनडे में 3108 रन बनाए हैं. वनडे में उनके नाम 4 शतक और 18 अर्धशतक दर्ज है. बता दें कि शास्त्री अपने करियर में काफी स्टाइलिश प्लेयर रहे हैं. साल 1985 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 गेंद पर 6 छक्का जमाकर शास्त्री ने हर किसी को हैरान कर दिया था. उन्होंने यह कारनामा बड़ौदा के खिलाफ ऱणजी ट्रॉफी मैच में किया था. 1985 में हुए बेन्सन एंड हेजेस क्रिकेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उन्होंने गजब का परफॉर्मेंस किया था और 5 मैचों में कुल 182 रन बना पाने में सफल रहे थे. इसके अलावा शास्त्री ने अपनी गेंदबाजी से भी कमाल करते हुए 8 विकेट चटकाए थे. शास्त्री को उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया था. खिताब के रूप में शास्त्री को Audi 100 कार ईनाम में मिली थी

