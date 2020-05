Lockdown में विराट कोहली ने वाइफ अनुष्का का बर्थडे सादगी के साथ मनाया, बोले- आप रोज मेरी जिंदगी उजाले से भरती हैं...

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा का बर्थडे बेहद ही सादगी के साथ मनाया. गौरतलब है कि इस समय पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, ऐसे में कोहली ने घर पर ही अपनी वाइफ अनुष्का को बर्थडे विश किया. कोहली ने इंस्टाग्राम पर अनुष्का शर्मा के साथ तस्वीर भी शेयर की है. तस्वीर शेयर कर कोहली ने अपनी वाइफ के लिए प्यारा सा मैसेज भी लिखा है, 'आप इस दुनिया में उजाला लेकर आई हैं, और आप रोज मेरी जिंदगी उजाले से भरती हैं, मैं आपके बेहद प्यार करता हूं. बता दें कि साल 2017 में विराट कोहली ने इटली में जाकर अनुष्का के साथ शादी की थी.

You my love bring light into this world. And you light up my world everyday. I love you pic.twitter.com/nhYYr0CjDs