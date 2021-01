चेतेश्वर पुजारा के बर्थडे पर विराट कोहली के ट्वीट ने जीता दिल, जमकर हो रहा है वायरल

Happy Birthday Cheteshwar Pujara: पुजारा द्वारा बनाए गए दिलचस्प रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज

विराट कोहली ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में पुजारा को बर्थडे विश किया है. बता दें कि पुजारा भारत के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट की एक पारी में 500 से ज्यादा गेंद का सामना किया है. साल 2017 में रांची टेस्ट मैच के दौरान पुजारा ने 202 रन की पारी खेली थी, उस पारी के दौरान उन्होंने 525 गेंद का सामना किया था.

Happy birthday pujji @cheteshwar1. Wish you good health, happiness and more hours at the crease . Have a great year ahead.