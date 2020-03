विराट कोहली ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए दिया यह खास मेैसेज, लिखी ऐसी बात..

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने ट्विटर पर फैन्स को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मेैसेज देते हुए लिखा है कि ' इस मुश्किल समय में मजबूत बने रहे और साथ ही एहतियात बरतते हुए #COVID19 से लड़े. इसके साथ- साथ कोहली ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना से बचने के लिए सुरक्षित रहने के अलावा सतर्क भी रहे और सबसे खास बात इलाज से इसपर लगाम लगाया जा सकता है. बता दें कि विराट कोहली का फॉर्म न्यूजीलैंड दौरे पर कोई खास नहीं रहा था. ऐसे में उम्मीद थी कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज को रद्द कर दिया गया है. इसके अलावा आईपीएल 2020 (IPL 2020) को भी 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है. पहले इस बात की उम्मीद की गई थी कि आईपीएल के मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे लेकिन बीसीसीआई (BCCI) ने फैन्स की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए टूर्नामेंट के शेड्यूल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया.

Let's stay strong and fight the #COVID19 outbreak by taking all precautionary measures. Stay safe, be vigilant and most importantly remember, prevention is better than cure. Please take care everyone.