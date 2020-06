विराट ने याद किया 2014 एडिलेड टेस्ट, इस वजह से वर्तमान टेस्ट टीम को बनाने में इस टेस्ट का योगदान अहम

विराट ने ट्विटर पर लिखा कि वर्तमान में हमारी जो टेस्ट टीम है, उस यात्रा में यह एडिलेड टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है. दोनों ही टीमों के लिहाज से यह टेस्ट बहुत ही ज्यादा भावनाओं से जुड़ा था और बड़ी संख्या में लोग यह टेस्ट देखने आए, लेकिन इस टेस्ट ने जो बात हमें सिखायी, वह यह रही कि जीत के इतने ज्यादा नजदीक होने के बावजूद हमने लक्ष्मण रेखा पार नहीं की.

(1/2) Throwback to this very special and important test in our journey as the test team that we are today. Adelaide 2014 was a game filled with emotion on both sides and an amazing one for people to watch too. Although we didn't cross the line being so close, it taught us that.. pic.twitter.com/BrgHL3ffyR