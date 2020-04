Coronavirus Lockdown में वीरेंद्र सहवाग कर रहे हैं गौसेवा, बोले- गाय हमारी माता है..देखें VIDEO

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण कोई भी खेल गतिविधियां देश में नहीं खेली जा रही है. ऐसे में खिलाड़ी अपने घरों में रहकर आराम फरमा रहे हैं. भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) भी घर में रहकर अपना खाली वक्त कुछ अलग अंदाज में बिता रहे हैं. सहवाग लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown ) के दौरान घर में अपनी गौशाला में गाय की सेवा भी कर रहे हैं. उन्होंने ट्विटर पर गौसेवा करते हुए वीडियो को शेयर किया है. वीडियो पोस्ट कर जो कैप्शन लिखा है वो काफी दिलचस्प है. सहवाग ने लिखा, 'गाय हमारी माता है, हमको कछ नहीं आता है. गौसेवा'. गौरतलब है कि सहवाग अपने हास्यप्रद ट्वीट के लिए भी जाने जाते हैं. जब भी सहवाग किसी के बारे में ट्वीट करते हैं तो उनका ट्वीट काफी वायरल होता है. ऐसे में उनके द्वारा की जा रही गाय सेवा की भी चर्चा काफी हो रही है. COVID-19 के कारण सहवाग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं. कुछ दिन पहने उन्होंने एक और वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था जिसमें उनकी मां मक्खन बनाती हुई नजर आ रही थी. इसके अलावा उन्होंने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक छोटा सा बच्चा कोरोना से बचाव के तरीके बता रहा है. बच्चे के इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है. वीडियो शेयर कर सहवाग ने लिखा है कि, यह बेहद ही अहम है हमारे लिए, इस बच्चे ने बेहद ही खूबसूरती के साथ हमें बचाव के तरीके बताए हैं. सहवाग ने सभी से बच्चे की सलाह को फॉलो करने की बात लिखी है. इस वीडियो को अबतक 50 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. गौरतलब है कि सहवाग ने अपने करियर में 104 टेस्ट, 251 वनडे और 19 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने में सफल रहे.

IMPORTANT MESSAGE-

This is still the most important thing for all of us. A child is explaining this beautifully. Please do listen to him and follow his advice. #Covid_19pic.twitter.com/omeFMN32O9