वीरेंद्र सहवाग ने शादी की सालगिरह पर शेयर की ये फोटो, बोले- 'देखो, ऐसे एक-दूसरे के गले पड़े थे...'

भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag) ने ट्विटर पर अपनी मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर वाइफ आरती के लिए प्यारा ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में सहवाग ने आरती (Aarti Sehwag) को उनके जीवन में आने के लिए धन्यवाद कहा है. इसके अलावा सहवाग ने ट्विट कर लिखा," विवाहित जीवन के 16 साल. आपकी वजह से, एक आर्कीआलजिस्ट की तरह महसूस करता हूं, हम जितना एक-दूसरे में रुचि रखते हैं, मैं आप में बन जाता हूं. हैप्पी वेल्डिंग अनी बरसी बीवी जी.' सहवाग ने तस्वीर शेयर करके लिखा कि हम कैसे एक दूसरे के गले पड़े. बता दें कि साल 2004 में सहवाग ने आरती के साथ शादी की. सहवाग और आरती दोनों बचपन के दोस्त रहे हैं. सहवाग ने 2002 में आरती को मजाकिया तौर पर प्रपोज किया था जिसे आरती ने मजाक समझकर स्वीकार भी कर लिया था. गौरतलब है कि आरती और सहवाग ने शादी करने पहले 5 साल तक डेट किया था. सहवाग के साथ-साथ आरती ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की और कैप्शन में '16 बरस की शादी लिखा है.'

These photos are just a reminder how hum donon Ek doosre ke gale padey. Thank you @AartiSehwag , 16 years of married life. Because of you, Feel like an archaeologist , the older we get the more interested I become in you. Happy Welding Anni Barsi Biwi ji ! pic.twitter.com/DB0370K9V2