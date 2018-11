वीरेंद्र सहवाग ने इस रोचक अंदाज में दी 'बॉलीवुड किंग' शाहरुख खान को बर्थडे की बधाई...

टीम इंडिया के विस्‍फोटक ओपनर रहे वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) का किसी भी बात को कहने का अंदाज निराला है. अपने इस अनूठे अंदाज के कारण ही 'वीरू' को सोशल मीडिया पर पसंद करने वालों की संख्‍या में लगातार इजाफा होता जा रहा है. सहवाग का यह अंदाज बयां बॉलीवुड सुपरस्‍टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan )को जन्‍मदिन की बधाई देते हुए भी दिखा. उन्‍होंने शाहरुख को बर्थडे (Birth day) विश करते हुए इसे अपने किंग पेयर से जोड़ दिया. गौरतलब है कि बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान शुक्रवार को 53 वर्ष के हो गए. इस मौके पर सहवाग के अलावा मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने भी शाहरुख को बधाई दी है.

Wish you lots of success and happiness always, @iamsrk . I once scored a king pair against England in Birmingham, thought it was dedicated to only Aryabhatta ,now also wholeheartedly dedicate it to you :) Happy Birthday ! pic.twitter.com/hvZdH9Y4D1