Virendra Sehwag के 5 अनोखे रिकॉर्ड जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है

बतौर कप्तान वनडे में दोहरा शतक जमाने का रिकॉर्ड

सहवाग ने साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर वनडे में कप्तानी की थी. बतौर कप्तान बल्लेबाजी करने उतरे सहवाग ने वनडे में दोहरा शतक जमा इतिहास रच दिया था. वनडे में भारत की ओर से दोहरा शतक जमाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे. सहवाग से पहले सचिन ने वनडे का पहला दोहरा शतक जमाने का कमाल कर दिखाया था. इंदौर वनडे में सहवाग ने महज 149 गेंद पर दोहरा शतक ठोक दिया था. अपनी तूफानी पारी में सहवाग ने 25 चौके और 7 छक्के जमाने में सफल रहे थे. भारत ने सहवाग के दोहरा शतक के दम पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 418 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था. बता दे कि वीरेंद्र सहवाग दुनिया के अकेले बल्लेबाज हैं जिनके नाम बतौर कप्तान वनडे में दोहरा शतक जमाने का रिकॉर्ड है. सहवाग का यह अद्भूत रिकॉर्ड शायद ही अब टूटे.

दुनिया के इकलौते बल्लेबाज जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100, 200 और तिहरा शतक जमाए हैं.

वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) दुनिया के इकलौते बल्लेबाज जिनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक, दोहरा शतक और तिहरा शतक जमाने का रिकॉर्ड दर्ज है. दुनिया में अब शायद ही कोई बल्लेबाज सहवाग के इस अनोखे रिकॉर्ड को तोड़ पाए. इसके अलावा वह इकलौते बल्लेबाज जो 90s, 190s और 290s का शिकार हुए हैं.

▪️ 17,253 intl. runs

▪️ Only Indian with two Test triple tons

▪️ One of the 3 Indians to score an ODI double ton

▪️ 2007 World T20 & 2011 World Cup-winner



Wishing @virendersehwag a very happy birthday.



Let's relive his ODI double century vs West Indies