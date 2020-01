वीरेंद्र सहवाग ने कोहली की कप्तानी के इस पहलू पर उठाया सवाल, एमएस धोनी को बेहतर करार दिया

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को एक के बाद एक सीरीज जीता रहे हैं. हाल ही में उनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने इस टीम को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम करार दिया है, लेकिन पूर्व दिग्गज वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag) ने कोहली की कप्तानी की शैली पर सवाल खड़ा किया है. वहीं, सहवाग ने केएल राहुल की जमकर तारीफ करते हुए उनसे विकेटकीपिंग कराने का समर्थन करते हुए इसे एक बहुत ही शानदार फैसला करार दिया.

Played like Champions indeed to win two games and the series after losing the first one.

Rohit, Virat, Bumrah and Shreyas today were sensational #INDvAUSpic.twitter.com/nSlhQqyqqx