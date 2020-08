युजवेंद्र चहल की शादी पक्की होने पर वीरेंद्र सहवाग ने किया रिएक्ट, बोले- 'आपदा को अवसर में बदल डाला.'

जब से चहल की शादी की खबर वायरल हुई है फैन्स भी कमेंट कर अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं. बता दें कि चहल की होने वाली वाइफ एक डेंटिस्ट के अलावा कोरियोग्राफर और यूट्यूबर हैं. सोशस मीडिया पर धनश्री काफी एक्टिव रहती है. सोशल मीडिया पर धनश्री की तस्वीर काफी वायरल होती रहती है. गौरतलब है कि आईपीएल 2020 (IPL 2020) का आगाज 19 सितंबर से होने वाला है. इस बार आईपीएल (IPL) भारत में ना होकर यूएई में होने वाला है.

Only pub g lovers will get this pic.twitter.com/2rU8bb9t8r