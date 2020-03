PM द्वारा देश को लॉकडाउन करने की घोषणा के बाद वीरेंद्र सहवाग का आया रिएक्शन, कह दी ऐसी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज (मंगलवार) रात 12 बजे से 21 दिन के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होगा. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का साइकिल तोड़ने के लिए यह 21 दिन जरूरी हैं। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो फिर कई परिवार तबाह हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन को कर्फ्यू की तरह ही समझें. नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद भारतीय पूर्व किकेटर सहवाग का रिएक्शन ट्वीटर के माध्यम से आया है. सहवाग ने लिखा कि 'पीएम के द्वारा लिया गया यह 21 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन काफी अहम है. हर कोई इसका पालन करें और घर में रहकर इस लॉकडाउन को सफल बनाए. सहवाग ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाने की जरूरत है. गौरतलब है कि वीरेंद्र सहवाग अपने ट्वीट के जरीए भी लोगों को कोरोनावायरस को लेकर अपने फैन्स को जागरूक करने काम कर रहे हैं. वायरस के खतरे को देखते हुए सभी क्रिकेटर अपने घर पर में रहकर सेल्फ आइसोलेशन की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं.

These 21 days are very important in the history of our nation & each one of us can play our part by just staying at our homes and maintaining distance from people. Please adhere to it strictly and we shall overcome this soon #CoronavirusLockdown