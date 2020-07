IPL 2020 के दौरान घर में बैठकर कमेंटेटर कर सकते हैं कमेंट्री, इरफान पठान पहले कर चुके हैं ऐसा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के प्रसारक हाल में एक प्रदर्शनी मैच में सफल प्रयोग करने के बाद इस धनाढ्य लीग में भी ‘वर्चुअल कमेंट्री' शुरू करने पर विचार कर रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन पार्क में रविवार को खेले गये मैच की इरफान पठान (Ifran Pathan) ने बड़ौदा में अपने घर से, दीप दासगुप्ता ने कोलकाता और संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने मुंबई स्थित अपने आवास से कमेंट्री की थी. अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रहे मैच की अपने घर से कमेंट्री करने के अनुभव को आलराउंडर इरफान पठान ने ‘जादुई' करार दिया. कोविड-19 महामारी (COVId-19) के कारण विश्व में लगातार नये बदलाव हो रहे हैं और ऐसे में आईपीएल प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स ने भी सेंचुरियन पार्क में तीन टीमों के बीच खेले गये 36 ओवर के मैच में ‘वर्चुअल कमेंट्री' का प्रयोग किया था.

