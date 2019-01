VIDEO: टीम इंडिया की सीरीज जीत पर महान क्रिकेटर विव रिचर्ड्स ने विराट कोहली को दिया विशेष संदेश..

विराट कोहली के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम (Team India) ने ऑस्‍ट्रेलिया को उसके ही देश में हराकर टेस्‍ट सीरीज पर (Historic Win In Australia) कब्‍जा किया है. ऑस्‍ट्रेलिया को उसके ही देश में टेस्‍ट सीरीज हराने वाला भारत, एशिया का एकमात्र देश है. विराट ब्रिगेड की इस उपलब्धि पर वेस्‍टइंडीज के महान क्रिकेटर विव रिचर्ड्स (Viv Richards) बेहद खुश हैं. उन्‍होंने भारतीय टीम (Indian cricket team) को बधाई दी है. 'किंग' रिचर्ड्स ने इसके साथ ही टीम की बल्‍लेबाजी के दो आधारस्‍तंभ कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) और चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को खास संदेश दिया है. ट्विटर पर पोस्‍ट किए गए वीडियो मैसेज में पूर्व क्रिकेटर रिचर्ड्स ने अपने समय में क्रिकेट खेलने वाले और इस समय भारतीय टीम के कोच रवि शास्‍त्री को भी संदेश भेजा है. इस वीडियो मैसेज में विव रिचर्ड्स ने लिखा, 'मैं इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए विराट कोहली और उनकी टीम को बधाई देता हूं. जहां तक पुजारा की बात है उनकी बैटिंग बेहतरीन रही. उनकी बैटिंग देखकर लगा यह है खरा सोना.' (वीडियो आप यहां देख सकते हैं)

Remarkable performance from @imVkohli and team down under. Exceptional batting from @cheteshwar1 as well in such difficult conditions, going on to make history.



And @RaviShastriOfc, keep up the great work with the team. All the best! @BCCIpic.twitter.com/MYmwoaMBHk