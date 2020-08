IPL-2020 के मुख्य स्पॉन्सर से हटी चीनी कंपनी Vivo

आईपीएल 2020 (IPL 2020) के मुख्य स्पांसर Vivo के साथ बीसीसीआई ने इस साल के लिए करार तोड़ दिया है. अगले साल यानि 2021 में एक बार फिर Vivo आईपीएल की मुख्य स्पांसर रहेगी जो 2023 तक जुड़े रहेगी. इसका मतलब ये है कि आईपीएल 2020 के लिए नए स्पॉन्सर का ऐलान बीसीसीआई जल्द करेगी. बता दे कि रविवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में फैसला लिया गया था कि चीनी कंपनी के साथ करार नहीं तोड़ा जाएगा. लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग बीसीसीआई के खिलाफ आवाज उठाने लगी थी. यहां तक कि देश के कई नामी हस्तियों ने भी बीसीसीआई के इस कार्य को लेकर आलोचना की थी. बात जब हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है तो बीसीसीआई अब जल्द ही Vivo को मुख्य स्पांसर से अलग करने को लेकर फैसला कर सकता है. जून में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच हुई भिंड़त के बाद चीनी प्रायोजन बड़ा मुद्दा बन गया था। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने इसके बाद करार की समीक्षा का वादा किया था.

BREAKING NEWS: VIVO won't be the IPL sponsor this year. They will be back in 2021 and continue till 2023.

The IPL will have a new sponsor this edition IPL. #IPL2020#IPL13pic.twitter.com/HhjK6Vjq9i