पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज़ ने रचा इतिहास, टी-20 क्रिकेट में 300 विकेट लेकर बनाया रिकॉर्ड

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज़ (Wahab Riaz) ने टी-20 क्रिकेट में 300 विकेट पूरे कर लिए हैं. पाकिस्तान की घरेलू टूर्नामेंट नेशनल टी-20 कप में खेलते हुए Wahab Riaz ने यह कारनामा किया है. पाकिस्तान की ओर से टी-20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले रियाज तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. वहाब से पहले शाहिद अफरीदी और सोहैल तनवीर ने पाकिस्तान के लिए टी-20 में 300 विकेट लिए हैं. अफरीदी ने टी-20 क्रिकेट में 360 विकेट तो वहीं अफरीदी ने 339 विकेट लिए हैं. वैसे टी 20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड ड्वेन ब्रावो के नाम है. ब्रावो ने टी-20 क्रिकेट में 506 विकेट अबतक लिए हैं. टी-20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले ब्रावो इकलौते गेंदबाज भी हैं. इसके अलावा पाकिस्तान का यह तेज गेंदबाज टी-20 क्रिकेट में में 300 या उससे ज्यादा विकेट लेने दुनिया के 9वें गेंदबाज बने हैं.

