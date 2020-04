वसीम अकरम सहित कई महान खिलाड़ी कोरोना प्रभावितों की मदद को इस तरह से जुटाएंगे रकम

महान खिलाड़ियों जैक निकोलसन और माइकल फेल्प्स ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिये धन राशि इकट्ठा करने में मदद के लिये अपनी यादगार चीजों की नीलामी करने का फैसला किया है और इस मुहिम में क्रिकेटर वसीम अकरम और डारेन गफ भी जुड़ गये हैं.एथलीट्स रिलीफ डाट ओआरजी के अनुसार महान पाकिस्तानी तेज गेंदबाज अकरम और गफ ने अपनी यादगार वस्तुओं को नीलामी के लिये देने का वादा किया है जिसे ‘सेंटर फॉर डिजास्टर फिलैंथ्रोपी' द्वारा कोविड-19 कोष के लिये नीलाम किया जाएगा.

Imad Wasim announced 10 Lakh rupees to PM Corona Relief Fund account. Wasim Akram also announced the same amount whereas Javed Afridi contributed 1 Crore rupees. pic.twitter.com/9ucs2e5f7V