वकार यूनुस ने सचिन तेंदुलकर की इस पारी को बताया बेस्ट, बोले- 'जिस तरह से मुझे और वसीम अकरम की धुनाई की.."

पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वकार यूनुस (Waqar Younis) ने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की बेस्ट पारी को लेकर बात की. यूनुस ने कहा कि 2003 वर्ल्डकप (2003 World Cup) में तेंदुलकर के द्वारा खेली गई पारी सबसे बेहतरीन पारी रही है. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने तेंदुलकर की उस पारी को लेकर अपनी यादें शेयर की और कहा कि, 2003 वर्ल्डकप में तेंदुलकर के द्वारा खेली गई पारी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है. दबाव भरे माहौल में तेंदुलकर ने गजब की बल्लेबाजी की. हम एक बेहतरीन गेंदबाजी यूनिट थे, उसके बाद भी जिस अंदाज में सचिन ने बल्लेबाजी की वो मेरे हिसाब से बेस्ट पारी थी. वकार यूनुस ने कहा कि जिस तरह से उससे अख्तर (Shoaib Akhtar), मुझे और वसीम अकरम (Wasim Akram) के खिलाफ बल्लेबाजी की वह कमाल का था.

Sachin Tendulkar's upper cut to Shoaib Akhtar in the 2003 World Cup is still regarded as one of finest shot in history! pic.twitter.com/y8i0Mh7BZv