AUS vs IND: वॉशिंगटन सुंदर ने डेब्यू टेस्ट में रचा इतिहास, 74 साल बाद किसी भारतीय ने बनाया यह रिकॉर्ड

दुनिया के नंबर वन गेंदबाज के खिलाफ शार्दुल ठाकुर ने जड़ा छक्का, टेस्ट क्रिकेट में जमाया पहला अर्धशतक

Washington Sundar is the first visiting player in Australia to take 3 wickets and score a half-century on Test debut since India's Dattu Phadkar in 1947. Previously, England's Tich Freeman, Frank Foster & Len Braund also did so. https://t.co/3gdFPVUD4N