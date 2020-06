IPL में गेंदबाजी कोच रहे वसीम अकरम बोले- इस मामले में बेहतर है पाकिस्तान सुपर लीग..देखें Video

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम (Wasim Akram) ने भारतीय क्रिकेट को लेकर एक बड़ा और हैरान करने वाला बयान दे दिया है. एक यू-ट्यूब चैनल पर अकरम ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) को आईपीएल (IPL) से बेहतर माना है. अकरम ने कहा कि आईपीएल की तुलना में पीएसएल में गेंदबाजी का स्तर बेहतर है. अकरम ने कहा कि पीएसएल में खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी इस बात को कहते हैं. वसीम ने कहा कि विदेशी खिलाड़ी जो आईपीएल खेलते हैं वो लोग मुझे इस बात को कहते हैं. अकरम ने यू-ट्यूब चैनल पर आईपीएल (IPL) और पीएसएल (PSL) को लेकर बात की और कहा कि, मैं पिछले 5 सालों से पीएसएल का हिस्सा हूं, मेरी विदेशी खिलाड़ियों से बात होती है. जब मैं उनसे दोनों लीग के फर्क को लेकर बात करता हूं तो वो बताते हैं कि पीएसएल में आईपीएल के मुकाबले गेंदबाजी काफी बेहतरीन होती है.

