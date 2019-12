Wasim Jaffer ने वह इतिहास रच डाला, जो सचिन व कपिल जैसे दिग्गज भी नहीं रच सके

अनुभवी बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने सोमवार को शुरू हुए रणजी ट्रॉफी सत्र के साथ ही वह कारनामा कर दिखाया, जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में कोई भी नहीं कर सका. पिछले दो वर्षों में विदर्भ को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले 41 वर्षीय जाफर (Wasim Jaffer) ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ ग्रुप ए के मैच में यह उपलब्धि हासिल की. और यह इतिहास बनाने के साथ ही अब वसीम जाफर (Wasim Jaffer ) की इस साल नजरें लगातार तीसरी बार खिताबी हैट्रिक जड़कर एक और इतिहास रचने पर है.

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज जाफर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने से केवल 853 रन पीछे है. बहरहाल सर्वाधिक रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के मामले में जाफर के बाद मध्यप्रदेश के देवेंद्र बुंदेला का नंबर आता है जिन्होंने 145 मैच खेले हैं. सोमवार को 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए.

A MOMENT TO REMEMBER: There's no stopping @WasimJaffer14 as he becomes the first player to play 150 #RanjiTrophy games.



