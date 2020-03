फैन ने पूछा धोनी के साथ बिताए यादगार क्षण कौन से रहे, वसीम जाफर ने कर दिया ऐसा दिलचस्प खुलासा

घरेलू क्रिकेट के सुपरस्टार रहे वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने ट्विटर पर फैन्स से बातचीत के दौरान धोनी (Dhonni) को लेकर खुलासा किया है. ट्विटर पर एक फैन ने जाफर से धोनी के साथ गुजारे गए यादगार समय को लेकर सवाल किया जिसपर उन्होंने रिएक्शन देते हुए दिलचस्प बात बताई. जाफर ने कमेंट में लिखा कि, मुझे याद है जब भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए उसके एक या दो साल ही हुए होंगे तो उस दौरान उसने मुझे बताया था कि वो क्रिकेट खेलकर 30-40 लाख रुपये बनाना चाहते हैं, जिसके बाद वो अपने होमटाउन रांची में जाकर आराम की जिन्दगी जी सके. बता दें कि धोनी उन भारतीय क्रिकेटरों में गिने जाते हैं जिनकी कमाई करोड़ो में है. भले ही वर्तमान में वो भारतीय टीम में नहीं हैं लेकिन उनकी ब्रैंड वैल्यू (Brand Value) कम नहीं हुई है. गौरतलब है कि कोरोनावायरस (coronavirus)के कारण आईपीएल (IPL 2020) को स्थगित कर दिया गया है. इसके अलावा एक फैन ने उनसे सचिन (Sachin Tendulkar) और कोहली (Virat Kohli) में से किसी एक को चुनने के लिए कहा तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा ही रोचक रहा, जाफर ने रिएक्शन देते हुए एक फोटो पोस्ट कि जिसमें लिखा हुआ है, दंगे करवाएगा क्या..., वैसे जाफर ने कहा कि दोनों अपने युग के महान बल्लेबाज है.

In his 1st or 2nd year in Indian team, I remember he said, he wants to make 30lakhs from playing cricket so he can live peacefully rest of his life in Ranchi