जाफर का खुलासा, एमएस धोनी ने लक्ष्य से हजार गुना से भी ज्यादा रकम कमाई, पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि...

पिछले दिनों संन्यास लेने वाले अनुभवी बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने एमएस धोनी (MS Dhoni) की जिंदगी को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जो पहले कभी नहीं ही हुआ. दरअसल वसीम जाफर ने शनिवार को ही अपने प्रशंसकों से ऑनलाइन सवाल पूछने को कहा था. इसके प्रोमोशन में उन्होंने कहा था कि वह सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब देंगे. और अपना वादा निभाते हुए वसीम जाफर ने एमएस धोनी से जुड़़े एक सवाल को लेकर उऩके जीवन के कमाई और दूसरे लक्ष्य को सार्वजनिक किया. दरअसल एमएस धोनी साल 2004 में लगभग एक ही समय में टीम इंडिया में आए थे. एमएस धोनी इस दौरान वसीम जाफर के रूम पार्टनर भी रहे थे. और इसी दौरान बातचीत में एमएस धोनी ने जाफर के साथ अपने भविष्य के आर्थिक और दूसरे लक्ष्य को साझा किया था. और इसका खुलासा अब वसीम जाफर ने किया है, लेकिन इस खुलासे ने एमएस धोनी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

In his 1st or 2nd year in Indian team, I remember he said, he wants to make 30lakhs from playing cricket so he can live peacefully rest of his life in Ranchi ????????