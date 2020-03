वसीम जाफर ने ऐसी हार के लिए टीम विराट पर साधा निशाना

पिछले दिनों खेल से संन्यास लेने वाले टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने टीम विराट पर निशाना साधा है. और हार से ज्यादा वसीम जाफर टीम के हारने के तरीके से निराश हैं. वसीम बात कर रहे हैं भारत के हालिया न्यूजीलैंड दौरे की. इस दौरे में भारत को वनडे और टेस्ट दोनों में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद भारतीय टीम पर एक बार फिर से विदेशी पिचों पर खेलने की काबिलियत को लेकर फिर से सवाल ख़ड़े हो गए थे, जो अभी तक जारी हैं.

Hi guys, let's do an #AskWasim today 4pm. Anything you want to ask me, fire away and I'll try to give honest answers. pic.twitter.com/WKroXlr2EL