भारत की टी-20 सीरीज जीत पर माइकल वॉन की भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो वसीम जाफर ने यूं किया ट्रोल

38 साल की उम्र में रिटायरमेंट से लौटा यह क्रिकेटर, 2019 में लिया था संन्यास

सोशल मीडिया पर जाफर का यह अंदाज फैन्स को काफी भा रहा है. जमकर क्रिकेट फैन्स कमेंट भी कर रहे हैं. वहीं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने भारत की टी-20 सीरीज जीत पर ट्वीट किया और माना कि उनकी भविष्य़वाणी गलत साबित हुई, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में आगे ये भी लिखा कि, टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम ही जीत हासिल करने में सफल रहेगी.

Aus Vs Ind 2nd T20I: धवन को नहीं कर पाए स्टंप तो मैथ्यू वेड बोले- मेरे में धोनी जैसी तेजी नहीं..देखें Video

Got my prediction slightly wrong ... India lost the ODI series ... Have Won the T20 series which I didn't predict ... But they will lose the Test series ... #OnOn#2out3aintBad#AUSvIND