आंद्रे रसेल ने हिन्दी में गाया गाना- सुबह होने ना दे, मैं तेरा हीरो..तो ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों का रहा ऐसा रिएक्शन

वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल (Andre Russell) का आज बर्थडे है. ऐस में फैन्स उन्हें सोशल मीडिया पर बर्थडे की बधाई दे रहे हैं. बता दें कि आईपीएल (IPL 2020) में रसेल केकेआर (KKR) की टीम के सदस्य हैं. ऐसे में कोलोकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने अपने ट्विटर अकाउंड पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो हिन्दी में गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में रसेल बॉलीवुड की फिल्म 'देसी बॉयज' का गाना 'सुबह होने ना दे' गा रहे हैं. जिस तरह से रसेल हिन्दी में बिना किसी मुश्किल के गा रहे हैं वो क्रिकेट फैन्स को हैरान कर रहा है. इस वीडियो में केकेआर कप्तान दिनेश कार्तिक (Dinesh Kartik) भी मौजूद हैं. आंद्रे रसेल आईपीएल में केकेआऱ के अहम खिलाड़ी हैं, उनके परफॉर्मेंस पर ही पूरी टीम एक तरह से निर्भर रहती हैं. बता दें रसेल ने अबतक अपने करियर में 56 वनडे, 49 टी-20 मैच खेले हैं और साथ ही 1 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिली है. वहीं, बात करें आईपीएल की तो उनके नाम 64 मैच में 1400 रन दर्ज है जिसमें 8 अर्धशतक शामिल है. आईपीएल में रसेल ने 186.41 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने का कमाल किया है. पिछले साल आईपीएल में रसेल की बल्लेबाजी कमाल की रही थी.

#ViralVideo: Watch birthday boy @Russell12A singing Hindi song 'Subah hone na de'



Dre Russ is one of them 'Desi Boyz' after all!



May you keep entertaining us on and off the field for many years to come!#HappyBirthdayAndre#DreRuss#Bollywood#KolkataKnightRiders#Cricketpic.twitter.com/qU4VVcA5ex