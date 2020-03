कोरोनावायरस से लोगों को जागरूक करने के लिए ईश सोढी ने निकाला ऐसा नायाब तरीका, देखें VIDEO

न्यूजीलैंड के स्पिनर ईश सोढी (Ish Sodhi) ने कोरोनावायस ((coronavirus)) के दौरान लोगों को घरों में खुद को आइसोलेट में रखने के लिए एक नया तरीका ढूंढा है. सोढी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हैं और उनकी टीम ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें सोढी कुछ रैप सॉन्ग के जरिए लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रहे हैं. टीम ने टवीट में कहा, "कॉन्सर्ट के लिए कहीं मत जाएं। ईश सोढी खुद आपके पास कॉन्सर्ट लेकर आ रहे हैं. घर में रहिए और सुरक्षित रहिए." वीडियों में दिख रहा है कि सोढी मास्क पहने हुए हैं. उनका यह वीडियो उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम पर भी है. सोढी ने 1.25 मिनट का यह रैप सॉन्ग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है, जो वायरल हो रहा है.सोढी ने इंग्लिश में यह रैप सॉन्ग गाया है। सोढी भी 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में हैं. सोढी के द्वारा पोस्ट किया गया यह वीडियो राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals ) ने भी अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है. हाल ही में न्यूजीलैंड की टीम तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी, सीरीज का पहला मैच दर्शकों के बगैर खाली स्टेडियम में खेला गया था और इसके बाद यह सीरीज रद्द कर दी गई थी और कीवी टीम स्वदेश लौटे गई थी.

Can't go to a concert? @ish_sodhi brings the concert to you!



Stay safe and stay indoors.????#HallaBol | #RoyalsFamilypic.twitter.com/B6vBhwLznL