लाइव मैच में दिखा अनोखा नजारा, दाएं हाथ के बल्लेबाज ने की बाएं हाथ से बल्लेबाजी.. वायरल हुआ Video

PSL 2021: बाबर आजम ने खड़े-खडे़ खेला आकर्षक शॉट, गेंदबाज भी देखता रह गया..देखें Video

ख्या जोंडो (South African batsman Khaya Zondo) जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, अचानक कुछ मज़ाक करने के मूड में नजर आते हैं. बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के क्रम में बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने लगता है. ऐसा देख गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज भी अपनी ओर से कुछ अलग करने की कोशिश में तेज गेंदबाजी छोड़ स्पिन गेंदबाजी करने लग जाते हैं. सोशल मीडिया पर बल्लेबाज और गेंदबाज के इस मजाकिया अंदाज वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. यह घटना डॉल्फ़िन की टीम के 16वें ओवर में घटी जब बल्लेबाज ने स्विच करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए.

Khaya Zondo a right handed batsman changed to left hand after bowler Siyabonga Mahima switched from a left arm orthodox spinner to left arm medium pic.twitter.com/lPN3Cjz391