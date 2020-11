मिशेल स्टार्क शतक पूरा करने से थे केवल 14 रन पीछे, कप्तान ने कर दी पारी घोषित, फिर क्रिकेटर ने पटक दी बैट..देखें Video

MI vs DC Final: मुंबई इंडियंस-दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले फाइनल मैच से पहले जाने दिलचस्प रिकॉर्ड, श्रेयस अय्यर रचेंगे इतिहास

Peter Nevill declared while Mitch Starc was on 86*...



The quick wasn't too happy! #SheffieldShieldpic.twitter.com/NQLTkh1L0w