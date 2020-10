SRH Vs KKR: फर्गुसन ने सुपरओवर में वॉर्नर की उखाड़ी गिल्लियां, ऐसे बने मैच के सुपरहीरो..देखें Video

IPL 2020 SRH vs KKR: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रविवार को यहां लॉकी फर्गुसन के शानदार प्रदर्शन से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL Super Over) के सुपर ओवर तक पहुंचे रोमांचक मुकाबले में सनराइसर्ज हैदराबाद (SRH) को शिकस्त दी. केकेआर ने कप्तान इयोन मोर्गन (34) और दिनेश कार्तिक (नाबाद 29) के बीच पांचवें विकेट के लिये 58 रन की साझेदारी से बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद पांच विकेट पर 163 रन बनाये। इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में छह विकेट पर 163 रन बनाये जिससे मैच सुपर ओवर में पहुंचा. सुपर ओवर में हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर (David Warner) और अब्दुल समाद क्रीज पर थे, फर्गुसन (Lockie Ferguson) गेंदबाजी के लिये उतरे.

Lockie Ferguson locked the SRH one handedly



Whatt a Bowler he is..!!!!#SRHvKKRpic.twitter.com/fr9i4ysqk9