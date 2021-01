जसप्रीत बुमराह ने की अनिल कुंबले की तरह गेंदबाजी, पिच पर ऐसे नचाई गेंद..देखें Video

Ind vs Eng: आकाश चोपड़ा ने चुनी इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम इंडिया, इस वजह से सिराज को नहीं मिली जगह

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कुंबले भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. कुंबले ने अपने करियर में 619 विकेट लिए हैं. उनसे आगे सिर्फ शेन वार्न और मुरलीधरन हैं. टेस्ट में मुरलीधरन ने 800 और शेन वार्न ने 708 विकेट लिए हैं.

We have all seen @Jaspritbumrah93's fiery yorkers and sharp bouncers. Here's presenting a never-seen-before version of the fast bowler.



Boom tries to emulate the legendary @anilkumble1074's bowling action and pretty much nails it! pic.twitter.com/wLmPXQGYgC