MI vs RCB: जसप्रीत बुमराह ने Virat kohli को बनाया पहला और 100वां शिकार, OUT होने बाद हुए गुस्सा..देखें Video

MI vs RCB: जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, ऐसा रिकॉ़र्ड बनाने वाले इकलौते भारतीय तेज गेंदबाज बने

दरअसल आईपीएल में बुमराह ने अपना पहला विकेट विराट कोहली को आउट करके ही लिया था. इस अनोखे संयोग की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है. फैन्स बुमराह के इस कमाल को देखकर हैरान हैं. फैन्स लगातार ट्वीट कर अपनी राय सोशल मीडिया पर दे रहे हैं. बता दें जब बुमराह ने अपनी आसान गेंद पर कोहली को आउट किया तो आरसीबी कप्तान काफी नाखुश नजर आए और पवेलियन लौटते वक्त गुस्से का इजहार करते हुए दिखे.

ICYMI - Brilliant Bumrah picks 3/14



Economical and wicket-taking, typical @Jaspritbumrah93 bowling on display. Picks up three, giving away just 14. Top bowling.https://t.co/Agr46WIHO1#Dream11IPL