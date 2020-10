RR vs MI: क्विटन डिकॉक ने पहले मारा छक्का फिर जोफ्रा ऑर्चर ने बोल्ड कर ऐसे लिया बदला..देखें Video

बता दें कि राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ईशान किशन और क्विंटन डिकॉक ने मुंबई की ओर से शुरूआत की लेकिन डिकॉक 7 रन के योग पर ऑर्चर की बेहतरीन गेंद पर बोल्ड हो गए. इसके बाद सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने मुंबई की पारी को संभाला. दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी की. 90 रन के स्कोर पर ईशान किशन आउट हुए.

WATCH - Archer's comeback to QDK



Smashed for a SIX and then gets de Kock out bowled. Perfect comeback from @JofraArcher.https://t.co/xRVTTXxzpc#Dream11IPL