Aus Vs Ind T20I: जडेजा के विकल्प के तौर पर चहल को देखकर लैंगर ने खोया आपा, मैच रैफरी के साथ हई गर्मागर्मी..देखें Video

भारतीय टीम को झटका, टी-20 सीरीज से बाहर हुए रविंद्र जडेजा, उनकी जगह इस खिलाड़ी को मिला मौका

चहल ने अफनी गेंदबाजी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी. बता दें कि रविंद्र जडेजा भारतीय पारी के आखिरी ओवर में बल्लेबाजी के दौरान चोट खा बैठे थे, जिसके बाद जब ऑस्ट्रेलियाई पारी शुरू हुई तो क्रिकेटर मैदान पर नहीं उतरा. ऐसे में भारत ने 'कन्कशन सब्सटिट्यूट' के नियम को अपनाया और जडेजा की जगह चहल को मैदान पर उतारा. जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई कोच हैरान रह गए और मैच रैफरी बून से बहस करते हुए नजर आए.

