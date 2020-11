DC vs SRH, Qualifier 2: कागिसो रबाडा ने यॉर्कर गेंद पर ऐसे किया वॉर्नर को बोल्ड, देखते रह गए..देखें VIDEO

DC vs SRH, Qualifier 2: शिखर धवन का धमाका, IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बने

इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के दूसरे क्वालीफायर (Qualifier 2) में तीन विकेट पर 189 रन बनाये. दिल्ली की तरफ से शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने सर्वाधिक 78 रन बनाये. वहीं हेटमायर ने 42 रन की पारी खेली, जिसके दम पर दिल्ली की टीम 189 रन बना पाने में सफल रही. इस सत्र में दो शतक जड़ने वाले बायें हाथ के बल्लेबाज धवन ने 50 गेंदों पर 78 रन बनाये जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल हैं.

Did You Watch - Warner b Rabada



Full length delivery, but the ball swings just a wee bit to brush Warner's pads and hit the stumps. Superb breakthrough for #DelhiCapitals courtesy @KagisoRabada25 .



